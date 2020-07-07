زوجة خالد أرغنش تستعرض جسدها “بالمايو” في ردها على منتقدي زيادة وزنها

قامت الممثلة التركية بيرغوزار كوريل بنشر صور لها عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، ظهرت فيها بثوب السباحة خلال رحلة بحرية على متن اليخت.

واستعرضت “كوريل” جسدها “بالمايو” وذلك في ردّها على الموضوع الذي أثير في الساعات الماضية حول زيادة وزنها بعد إنجاب طفلها الثاني من زوجها الممثل التركي خالد أرغنش. وانها لم تستطع انقاص وزنها الزائد بعد أربعة أشهر من الولادة.

نذكر أن المغنية العالمية كاردي بي كانت قد عبّرت عن اعجابها الشديد بمسلسل “القرن العظيم” وبطله الممثل التركي “خالد ارغنش” الشهير في العالم العربي بالسلطان سليمان، وذلك بعدما نشرت صورة لـ “ارغنش” عبر حسابها على ستوري وهو يرتدي زي السلطان.

اعجاب كاردي بي بـ خالد ارغنش، دفع بزوجته الممثلة التركية “بيرغوزار كوريل” الشهيرة بدور القاضية في مسلسل “قرضاي”، الى ممازحة الجمهور بفيديو لها مستعينة بأغنية تيك توك المشهورة “زوج من هذا” وعلقت: “اخبروا الأخت”.