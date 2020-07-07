- 1/2
- 2/2
Jul 07, 2020
قامت الممثلة التركية بيرغوزار كوريل بنشر صور لها عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، ظهرت فيها بثوب السباحة خلال رحلة بحرية على متن اليخت.
واستعرضت “كوريل” جسدها “بالمايو” وذلك في ردّها على الموضوع الذي أثير في الساعات الماضية حول زيادة وزنها بعد إنجاب طفلها الثاني من زوجها الممثل التركي خالد أرغنش. وانها لم تستطع انقاص وزنها الزائد بعد أربعة أشهر من الولادة.
نذكر أن المغنية العالمية كاردي بي كانت قد عبّرت عن اعجابها الشديد بمسلسل “القرن العظيم” وبطله الممثل التركي “خالد ارغنش” الشهير في العالم العربي بالسلطان سليمان، وذلك بعدما نشرت صورة لـ “ارغنش” عبر حسابها على ستوري وهو يرتدي زي السلطان.
اعجاب كاردي بي بـ خالد ارغنش، دفع بزوجته الممثلة التركية “بيرغوزار كوريل” الشهيرة بدور القاضية في مسلسل “قرضاي”، الى ممازحة الجمهور بفيديو لها مستعينة بأغنية تيك توك المشهورة “زوج من هذا” وعلقت: “اخبروا الأخت”.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة خالد أرغنش تستعرض جسدها “بالمايو” في ردها على منتقدي زيادة وزنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.