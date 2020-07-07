أهم النصائح التجميلية من طبيـب التجميـل وسـام سليمـان

حوار هنادي عيسى: درس الدكتور اللبناني وسام سليمان جراجة الطب العام وتخصص ايضاً في الاذن والانف والحنجرة ثم قرر دراسة التجميل فحصل على ماجستير من ايطاليا في هذا المجال وبعدا عمل لسنوات في المستشفيات الايطالية عاد إلى لبنان وافتتح عيادته ليقدم اهم النصائح التجميلية لاهل بلده وفي هذا اللقاء يتحدث عن احدث طريقة في امور التجميل وهي استخدام “الخيطان” فماذا يقول عن تفاصيلها؟

لقد تم استحداث الخيوط التجميلية للعناية بجمال المرأة والحفاظ على شبابها ومكافحة علامات الشيخوخة بالرغم من تقدمها في السن فبعد ان كانت الطريقة الوحيدة لاخفاء التجاعيد في الوجه لا سيما منطقة الرقبة هي اللجوء الى العمليات الجراحية بات من السهل تحقيق النتيجة المرجوة من خلال تطوير نوع جديد من الاجراءات لشد الجلد وتجديد شباب الوجه بعيداً عن العمليات الجراحية وهي خيوط شد الوجه والرقبة. فما هي مميزات هذه الخيوط وطرق تطبيقها ؟ ونتائجها يخبرنا الدكتور وسام سليمان في السطور الآتية.

هناك البعض ممن يعاني ترهلات بسيطة في الوجه ويبحثن عن الحلول التي تتطلب ادنى قدر من التدخل الجراحي وقد تكون عملية شد الوجه والرقبة بالخيوط احد تلك العلاجات التي يلجأن اليها حيث بإمكانها التقليل من الترهل لا بل واخفاء التجاعيد والترهلات حول الخدين والفك والرقبة بسرعة أكبر ومخاطر اقل.

ما هي فوائد خيوط الشد؟

تتميز خيوط الشد بفوائد عدة وتشمل الآتي:

معظم انواع الخيوط تذوب بالانسجة لذلك لا تشكل خطراً على البشرة.

لا تعمل على شد الجلد فقط بل تساعد ايضاً في تسميك الجلد خصوصاً للواتي يعانين ترققه.

تستخدم لشد جميع اجزاء الوجه مثل الوجنتين والحاجبين والفك السفلي والرقبة.

تكاليفها منخفضة مقارنة بالعمليات الجراحية المستخدمة للغرض نفسه.

تساعد في الحصول على نتائج جيدة تستمر لمدة تتراوح بين سنتين و3 سنوات.

تحفز عملية افراز الكولاجين وبالتالي تزيد من نضارة البشرة.

تشد الجلد المترهل وترفعه لتبدو السيدة اصغر سناً.

تعتبر الخيوط آمنة ولا تلحق الضرر بأنسجة البشرة.

نتائجها مضمونة وسريعة اذ تلمس السيدة بعد خضوعها لهذا الاجراء الفرق خلال وقت قصير.

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تمنح البشرة المزيد من السماكة والحماية.

قليلة التكاليف مقارنة بعملية شد الوجه التقليدية.

لا تتطلب المكوث في المستشفى ويمكن تطبيقها من خلال مخدر موضعي فقط.

ما هي سلبيات هذه الخيوط؟

عموماً لا يوجد اجراء جراحي دون عوامل خطورة ولكن تنخفض هذه الخطورة بخبرة الطبيب المختص الذي يقوم بهذا الاجراء فمن الممكن ان تسبب ببعض الآثار الجانبية الطفيفة كالكدمات الخفيفة والتورم وايضاً عدم الرضا عن النتيجة من اول اجراء وتتم اعادته للحصول على النتيجة المرجوة.

ما هي أنواع خيوط شد الجلد؟

هناك انواع عدة اولاً الخيوط الذهبية، الخيوط البولي بروبلين الشفافة، الخيوط مونو الاحادية، الخيوط المعقودة وخيوط كوج.

اخيراً ما هي النصائح الذي يجب اتباعها بعد شد الوجه بالخيوط؟

بعد الاستفادة من افضل انواع الخيوط لشد البشرة من الضروري اتباع بعض النصائح للحفاظ على النتائج المرجوة وفق الآتي:

عدم المبالغة في القيام ببعض حركات بواسطة الوجه ومنها الضحك.

تجنب تطبيق منتجات الجمال على الوجه لمدة يحددها الطبيب الاختصاصي.

الانتباه الى عدم التعرض لاشعة الشمس في وقت قصير بعد الخضوع لهذا الاجراء.

تطبيق كمادات باردة على منطقة الخدود تفادياً لحدوث مضاعفات والاعراض الجانبية السلبية.