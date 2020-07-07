دار الأوبرا تحتضن أولى حفلات محمد منير بحضور جمهور بعد فيروس كورونا

تحتضن دار الأوبرا المصرية أولي حفلات الكينج محمد منير بحضور جمهور وذلك بعد فيروس كورونا الذي حرم النجوم من الحفلات الجماهيرية، حيث يحيي الكينج حفل غنائي يوم الخميس 16 يوليو في الثامنة مساء وذلك بعدما قدم حفل لايف أون لاين بسبب تفشي الفيروس مؤخرا. من جانب أخر طرح الكينج محمد منير أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر حسابه قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن. وشاركت في الفيديو كليب لأغنية "الناس في بلادي" المذيعة نجوي إبراهيم "ماما نجوي"، وكان الكينج محمد منير كان قد بدأ تصوير الأغنية خلال الفترة الماضية في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة. وفي سياق متصل أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، عن فتح شباك الحجز الإلكترونى لعروض شهر يوليو على مسارحها بالقاهرة والأسكندرية (النافورة – المكشوف – سيد درويش بالإسكندرية). يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى ، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل. والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس ، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة ، نوران أبو طالب، وسط البلد. وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.

قد يهمك أيضا:

محمد منير يغني "الناس في بلادي" احتفالاً بثورة 30 حزيران

عمرو دياب ينفذ وصية الشاعر عبد الرحمن الأبنودي