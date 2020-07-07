إبداع جديد لـأحمد كامل ومنة ونظمي ومروان موسي من المنزل

تسببت فترة الحظر وانتشار فيروس كورونا، في خروج فكرة "ريدبل باصيها" للنور، والتى شارك فيها كل من المطرب الشاب أحمد كامل، ومروان موسى، حسين جمال، منة حسين، والعازف البيز جيتار أحمد نظمي.



في هذا السياق كشف شادي وصفي، مسئول مشروع "ريدبل باصيها"، عن تفاصيل بداية الفكرة وحتي ظهورها للجمهور، حيث قال فى تصريحات صحفية، إن الهدف هو التواصل مع الجمهور خلال فترة توقف الحفلات، مشيراً إلى أن الهدف هو تقديم محتوى جديد ومختلف، من خلال غناء كل مطرب فى المنزل، وتقديم أغنية شاملة فى النهاية.

وتابع شادي، أن بداية "ريدبل باصيها" كانت من خلال موزع المزيكا حسين جمال، الذى قام بتأليف لحن وأرسله لـ "أحمد كامل"، من أجل الغناء عليه، وأرسل "كامل" الجزء الأخر، للمطربة منه حسين، والتى غنت على نفس اللحن، وأرسلته بطريقة "باصيها" لعازف البيز "أحمد نظمي".

وأضاف وصفي، أن منة حسين، أرسلت الأغنية لـ "مروان موسي"، ومن ثم انتهت عند أحمد نظمي، لوضع اللمسات الأخيرة، قبل ن تعرض على الجمهور بشكلها النهائي بعد ن شهدت هذا النجاح.

اختتم شادي قائلاً :"هدفنا كان هو أننا نلعب مزيكا ونشارك الجمهور الفرحة، دون النزول أو الدخول للاستديو كل شيئ كان من المنزل"

قد يهمك ايضا:

إصابة والد الفنان أيمن عزب بفيروس كورونا ونقله للمستشفى

نجوى إبراهيم تبيّن أن مشاركتها في "كليب" محمد منير الأجمال في زمن "كورونا"