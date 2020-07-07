وليد توفيق يؤكد أن رجاء الجداوي إنسانة من أجمل ما رأت عينه في الوسط الفني

القاهرة – لايف ستايل
قال الفنان اللبناني وليد توفيق إن الفنانة رجاء الجداوي أحبت بيروت كما أحبتها بيروت، وأحبت مصر كلها، لكن وجود رجاء الجداوي في البيت كان كوجود فرد من العائلة.
وفي اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أعرب وليد توفيق عن تعازيه للإعلامي عمرو أديب، وابنة رجاء الجداوي، والشعب المصري، وفناني مصر والوطن العربي، وقال إن رجاء الجداوي كانت إنسانة من أجمل ما رأت عينه في الوسط الفني أناقة وطيبة وحبا وعطاء، ودعا لها بالرحمة، وبأن يجعل الله الجنة مثواها.
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