البريطانية “أديل” تنوي العودة بقوة لاكتساح قوائم الأغاني

تعتزم النجمة البريطانية “أديل” العودة بقوة لاكتساح قوائم الأغاني الضاربة بألبوم جديد بالتعاون مع نخبة من النجوم والمنتجين العالميين.

مضى ما يقارب الخمس سنوات على إطلاق الألبوم الثالث لـ”أديل” بعنوان “25” عام 2015، ومنذ ذلك الحين يطمح معجبوها بأن تعمل نجمتهم المفضلة على إطلاق ألبومها الجديد هذا العام وعدم تأجيله إلى العام التالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويبدو أن الانتظار المطوَّل يستحق ذلك، فوفق موقع “ميرور” البريطاني يُقال أن النجمة ستتعاون مع المنتج العالمي “رافييل صادق”، الذي عمل مع الأسطورة الراحلة “ويتني هيوستن”.

كما أُشير أن “أديل” ستتعاون مع النجم الشهير “جون ليجند”، صاحب الصوت الحريري، بالإضافة إلى أن أغانيها ستركز على انفصالها عن زوجها “سيمون كونيكي”، فقد صرَّح مصدر: “”أديل تضخ قلبها وروحها في هذا التسجيل، بما في ذلك شعورها بعد الطلاق.”

ورغم حماس الكثيرين، إلَّا أن “أديل” أعلنت قبل فترة عن احتمال تأجيل إصدار ألبومها لأشهر قادمة، فحينما سألها أحد المعجبين عن ما إذا ما ستطلق ألبومها عما قريب، أجابت: “بالتأكيد لا، كورونا لم ينتهِ بعد، فأنا في فترة الحجر.. ارتدوا الأقنعة وتحلوا بالصبر”.

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يذكر أن “أديل” كانت متزوجة من “سيمون” من عام 2016 إلى عام 2019، وقد أنجبا طفلًا يُدعى “أنجيلو” يبلغ من العمر سبع سنوات، لكنهما قررا الانفصال العام الماضي لأسباب لم تكشف بعد.

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