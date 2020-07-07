توأم روحي يعيد رجاء الجداوي الى شاشات السينما

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"الخليج 365" من بيروت: رغم رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي قبل أيام إثر إصابتها بفيروس كورونا، إلا أن جمهورها سيكون على موعد معها عند عرض فيلم "توأم روحي" الذي تشارك في بطولته الى جانب حسن الرداد وأمينة خليل، حيث إنتهت من تصوير دورها بالكامل قبل وفاتها.

وأكد منتج الفيلم احمد السبكي في تصريحات صحفية بأن الفيلم سيكون مهدى الى روحها وأن إسمها سيتقدم أسماء باقي أبطال العمل الذي توقف تصويره بسبب ازمة فيروس كورونا

فيلم "توأم روحي" من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، رجاء الجداوي، عائشة بن أحمد، من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور قصة الفيلم في إطار لايت رومانسي.