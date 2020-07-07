شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحذر من صفحة مزيفة تروج أكاذيب عن إصابة تامر حسني بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت إحدى الصفحات لوجو مؤسسة "الخليج 365 " فى فبركة خبر مكذوب عن إصابة النجم تامر حسنى بفيروس كورونا، وتؤكد المؤسسة أن الصورة المتداولة وتحمل لوجو الخليج 365 غير صحيحة على الإطلاق.

ويحذر ”الخليج 365” من الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى التى تستغل اسم المؤسسة لنشر أخبار مزيفة، كما تحذر ”الخليج 365” قراءها الأعزاء من هذه الصفحات والأخبار الكاذبة المنسوبة للصحيفة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتستغله فى خداع الجماهير، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية ”الخليج 365”.

وتنصح مؤسسة الخليج 365 قراءها، بضرورة الاعتماد على الأخبار المنشورة على الموقع، والتأكد من نشر رابط الخليج 365 على المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداولت بعض صفحات فيس بوك صورة للنجم تامر حسنى بلوجو مزور لموقع الخليج 365 تفيد إصابته بفيروس كورونا وهي صورة مفبركة من المغرضين بتصميمها من أجل نشر شائعة، وهي صورة مفبركة وعارية تماما من الصحة.

منشور كاذب يستغل لوجو الخليج 365

وفى سياق آخر يستعد تامر حسنى لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" خلال الأيام المقبلة، حيث قارب على الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية التي تستغرق 10 أيام والعمل يشارك في بطولته حلا شيحة وماجد الكدوانى وسوسن بدر وياسمين البشبيشى وتأليف وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".