شكرا لقرائتكم خبر عن إلتزاما بالتباعد الإجتماعي..الخميس أولى حفلات الأوبرا على مسرح النافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحدثت دار الأوبرا مسرح جديد سمي مسرح النافورة وذلك لإقامته في مدخل دار الأوبرا والذي يضم نافورة كبيرة، وهو المسرح الذي تقام عليه العروض في الهواء الطلق إلتزاما بالتباعد الإجتماعي أهم شروط عودة الحفلات لدار الأوبرا.

الحفل يقام مساء بعد غد الخميس في الثامنة مساء ويقدمه المطربة مى فاروق وأحمد عفت وياسر سليمان وصابرين النجيلي وهو بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي، ويقدم مطربي الأوبرا أغاني من زمن الفن الجميل

وفي سياق متصل أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، عن فتح شباك الحجز الإلكترونى لعروض شهر يوليو على مسارحها بالقاهرة والأسكندرية ( النافورة – المكشوف – سيد درويش بالإسكندرية ).

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يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح ، ـوركسترا القاهرة السيمفونى ، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل.

والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس ، بغدادى بيج باند ، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة ، نوران أبو طالب، وسط البلد.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.