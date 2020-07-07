شكرا لقرائتكم خبر عن برحلة عائلية وسط البحر.. كيفن هارت يحتفل بعيد ميلاده الـ 41.."اعرف قال ايه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمي كيفن هارت، الاحتفال بعيد ميلاده الـ 41، الذي يوافق اليوم، على طريقته الخاصة، وبصحبه عائلته في رحلة بحرية على متن قارب ضخم، بعد ان التزموا طوال الفترة الأخيرة بالعزل الصحي المنزلي لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحرص هارت، على نشر بعض من الصور من الرحلة البحرية التي خاضها مع أطفاله وزوجته الحامل في شهورها الأخيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ليوجه الشكر لكل جمهوره ومتابعيه على تهنئات عيد ميلاده.

وقال هارت "شاكراً جداً لرؤيتي في سن الـ 41، أنا محظوظ لكوني على قيد الحياة، لن يمر يوم آخر في حياتي ولا أعامل أي شخص في حياتي بمستوي أقل من الاحترام والتقدير الذي يبادله لي، شكرا للجميع، يوم سعيد".

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يذكر أن النجم كيفن هارت كشف في شهر مايو الماضي عن انتظار طفله الثانى من زوجته إنيكو باريش و هو الخبر الذي تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة مثل " جاست جيرد " .

أخرأعمال كيفن هارت كان فيلم "Jumanji: The Next Level”ووصلت تكلفة ميزانية الفيلم إلى 125 مليون دولار أمريكى، وكان قد طرح الفيلم بدور العرض يوم 13 ديسمبر من العام الماضى ، وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارن جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.