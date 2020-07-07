شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قصة كوخ جينيفر لوبيز بتكلفة 1.4 مليون دولار .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن الثنائي الشهير جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز يمتلكان مجموعة عقارية فخمة في ميامي ونيويورك وبيل إير، لكن الثنائي اشترا كوخ صغير في لوس انجلوس في ضاحية إنسينو في وادي سان فرناندو ثمنه 1.4 مليون دولار، والكوخ علي مساحة تبلغ 2202 قدمًا مربعة به ثلاث غرف نوم وحمامين ، وذلك حسبما ذكرت موقع فاريتي



منزل جينيفر لوبيز

والكوخ يبدو انه استثمار لأحد أفراد الأسرة لأنهم يمتلكون بالفعل عقارًا فخمًا في المنطقة، وتم بناء كوخ جينيفر لوبيز الجديد في عام 1948، كما يحتوي المنزل علي غرفة معيشة وطعام وبه أرضيات خشبية صلبة، وتتميز غرفه بأسقف عالية، مع سقف خشبي داكن مقبب فوق طاولة الطعام، وإضاءة مريحة ومراوح سقف.



منزل جينيفر لوبيز

على جانب آخر قررت جينيفر لوبيز الاستمتاع بالصيف على طريقتها الخاصة، بعدما رفعت شعار العائلة هي أهم شيء، وهو نفس الشعار التي تضعه ضمن أهم أولوياتها دائماً، حيث ظهرت النجمة الشهيرة مؤخراً من خلال صور رصدتها عدسات مصوري الباباراتزي ونشرت خلال تقرير في موقع الديلي ميل الإنجليزي، الذى أكد أن النجمة الشهيرة وبعد ثلاثة أيام من إعلانها العودة للعمل من جديد فضلت الاستمتاع بالتزامن مع العمل على شاطئ البحر.



منزل جينيفر لوبيز

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منزل جينيفر لوبيز



منزل جينيفر لوبيز



منزل جينيفر لوبيز