شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامي يمارس رياضة إطلاق النار مع صديقه المفضل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج محمد سامي جمهوره بصورة جديدة له خلال ممارسة رياضة إطلاق النار مع صديقه المفضل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" إطلاق النار وبعض الرصاصات مع أفضل أصدقائي".



محمد سامي

و بدأ المخرج محمد سامى في كتابة الحلقات الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" ، الذى يلعب بطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث تعاقد سامى على العمل مع الشركة كمخرج ومؤلف للمسلسل، حيث من المقرر أن يسلم سامى الحلقات الأولى خلال الفترة المقبلة، بعدما ينتهى من النسخ الأولى.

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وفى السياق ذاته، تعاقدت شركة سينرجى مع محمد سامى لمدة 3 سنوات، كمخرج ومؤلف وهم أعوام 2021، 2022، 2023، وذلك نظير 3 أعمال متتالية، وكشف سامى عبر صفحته الشخصية صور جمعته مع حسام شوقى مدير عام سينرجى ، وتفاصيل التعاقد مع الشركة .

نسل الأغراب، مسلسل صعيدى، يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، في الدراما لأول مرة، بعد تعاونهما سوياً في فيلمي "هرموب اضطرارى" وحرب كموز، حيث يعد المسلسل ثانى أعمال محم سامى الكتابية كمؤلف بعدما قدم العام الماضى، مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، ادوارد، رحاب الجمل، أحلام الجريتلى، سلوى عثمان، وأخرون.