شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامها بالتنمر على المحجبات ..ميس حمدان تقلد شخصية فتاة مراهقة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ميس حمدان متابعيها بفيديو جديد تقلد به شخصية أحد الفتيات المراهقات عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "سكتش كارمه شريحه من الفتيات المراهقات الصغيرين في السن بيتكلمو و يفكرو كده"، وذلك بعد عدة أيام من اتهامها بالتنمر علي المحجبات فى فيديو لها.

وكانت الفنانة ميس حمدان أثارت الجدل بعد نشرها لفيديو أثناء تجسيد شخصية تدعى سماح من وحى خيالها، مرتدية خلالها الحجاب، بالإضافة الى تركيب أسنان غير منسقة "ضب"، وتلقت هجوما في التعليقات بأنها تتنمر على الحجاب وأنها تسىء له.



ميس حمدان

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وقالت ميس حمدان، بعد تجسيد شخصية "من وحى خيالي، والهدف رسم الابتسامة ولم يخرج عن الفانتازيا" وأثار الفيديو الجدل على السوشيال ميديا، وعلقت ميس على الفيديو، قائلة:" اسكتش سماح عادى وعلشان تفهموا الاسم جه منين، الكاركاتير من وحى الخيال لا يمت للواقع بصلة".

وجسدت الفنانة ميس حمدان فتاة تدعى "سماح" تعمل فى مركز تجميل للسيدات، وتحدثت عن المعاكسات التي تتعرض لها، وأنها تخاف من عواقب ذلك، حيث كان أحد الأشخاص يلاحقها، إلا أنها عند النظر إليه صدم من جمالها.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، إنه لم يتلق أى شكاوى ضد الفنانة ميس حمدان بشأن إيقافها أو التحقيق معها من أحد المحامين أو أي شخص آخر.