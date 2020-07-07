شكرا لقرائتكم خبر عن جورج والحجار والعسيلى نجوم حفلات الـ"أون لاين" بأول "ويك أند" في يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد العطلة الأسبوعية المقبلة "الويك أند"، سلسلة من حفلات الصيف التي ستنطلق بعضها من داخل مصر والأخرى من بعض الدول العربية، سواء عن طريق "الأون لاين" التي يتبعه العديد من نجوم الغناء والطرب بسبب فيروس كورونا المستجد، أو عن طريق حفلات المقامة على المسرح وبحضور جماهيري ولكنه بنسبة 25% كما أقره رئيس مجلس الوزراء في أول شهر يوليو.

مي فاروق

تبدأ هذه الحفلات من داخل مصر وتحديد من دار الأوبرا المصرية بالقاهرة وسيكون أول حفل لها بعد استئناف النشاط الفني مرة أخرى فى المسارح المفتوحة، حيث ينطلق يوم الخميس المقبل 9 يوليو الجارى على مسرح النافورة الخارجي سهرة طربية يشارك فيها نجوم فرق الموسيقى العربية مى فاروق، أحمد عفت، صابرين النجيلى، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزى، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.





كما ينطلق حفلا جماهيريا أيضا على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " يوم الجمعة المقبلة الموافق 10 يوليو الجارى، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويحيى الحفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو ايهاب عبد الغفار ويضم باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية.

Advertisements

ويستعد سلطان الطرب جورج وسوف، لإحياء حفل غنائي "أون لاين"، تحت شعار "مكملين معاكم"، يوم الخميس المقبل الموافق 9 من شهر يوليو الجارى، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويأتي هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم.

محمود العسيلي

كما يحيى المطرب محمود العسيلي حفلا غنائيا على طريقة "الأون لاين" يوم الجمعة المقبلة الموافق 10 من شهر يوليو الجارى، في تمام الساعة العاشرة مساء، وهو أول حفل يقام على هامش حفلات مهرجان "حفلة من البلكونة" والتي تضم عدد من الحفلات الأون لاين الفترة المقبلة.

على الحجار

ويحيى أيضا المطرب على الحجار حفلا غنائيا على طريق "الأون لاين"، والذى تنظمه اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ويقام في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبلة الموافق 10 ن شهر يوليو الجارى.