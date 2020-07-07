شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين تعزى حمادة هلال فى وفاة والدته: "ربنا يصبرك على فراقها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة سوزان نجم الدين، على تعزية الفنان حماده هلال لوفاة والدته صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، وكتبت عبر حسابها على انستجرام، قائلة:" ربنا يرحم والدتك يروح قلبى ويصبرك على فراقها كانت ست عظيمه و طيبه و مؤمنه و حنينهحزنك حزننا و ومصابك مصابنا ربنا يرحمها و يغفرلها".



سوزان نجم الدين

وكان الفنان حمادة هلال أعلن لـ "اليوم السابع" عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية فيالساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى

وكانت قد خرجت شائعات خلال الأيام الماضية حول إصابة والدة حمادة هلال بفيروس كورونا، إلا أن هلال خرج وأكد عدم صحة هذه الأخبارموضحاً في بيان صحفى أن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن كل ما نشر شائعات سخيفة، لافتاً إلى أنه انزعج بشدة منالنظرة لمريض كورونا أنه معيب للشخص، وأن الحقيقة أن مرضي كورونا لابد من الوقوف بجانبهم و"الطبطبه" عليهم لأن المرض ليس عيب ولاوصمة عار لصاحبه، وربنا يعفي عن كل مريض.

وعن مرض والدته قال حمادة هلال:" أمي تعالج من مرض السرطان لما يقرب من ثلاثة أعوام وأرجو من كل الجمهور الدعاء لها بالشفاء وعليمن يتداول الأخبار أن يتأكد من صحتها".