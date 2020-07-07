شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لجيسى عبدو بعد وفاة والدها وتعد جمهورها بالتواصل معهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ماجي بو غصن متابعيها بفيديو جديد تظهر به الفنانة اللبنانية جيسى عبدو لأول مرة منذ وفاة والدها نتيجة حريق منزلهما فى لبنان، ووعدت به جمهورها عبر السوشيال ميديا بعودتها للتواصل معهم فى أقرب وقت.

وكانت وجهت الفنانة اللبنانية جيسى عبدو رسالة مؤثرة لوالدها الراحل بمناسبة عيد الأب، بعد رحيله المأساوى فى حريق لشقتها منذ عدة أشهر، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"هيدا أول عيد الأب بيمرق بلاك .. أكتر شي بخوفني بحياتي صار هو انك تتركني وتروح ، قلبي محروق كتير وموجوعة ومكسورة وضايعة بلاك وما بعرف كيف بدي كملها لهالحياة بلا ضحكتك وهضامتك ونصايحك وتفاؤلك وتدقلّي عتلفوني ٤٠ مرّة بالنهار".

وتابعت :" يا ابو جريج كتير بشعة الدني بدونك ومش حابتها أبداً .. شتقتلك كتير يا بيي يا عيوني انت انشالله تكون روحك مرتاحة وميسوطة مطرح ما هيي هلق".

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وفى شهر مايو الماضى تسبب حريق ضخم فى وفاة والد الممثلة اللبنانية جيسى عبدو، بسبب انفجار "أنبوبة" الغاز فى المنزل الذى يسكنه، حيث حاولت عناصر الدفاع المدنى اللبنانى إخماد الحريق، لكن لم يتمكنوا من إنقاذ والد جيسى عبدو، حيث عثروا على جثته داخل الشقة.

وكانت النجمة اللبنانية ناسى عجرم قد قدمت التعازى لجيسى عبدو، فى وفاة والدها، قائلة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "الموت صعب وخسارة الأب ما فى شى بيعوضها الله يرحم والدك وتكون خاتمة الأحزان".