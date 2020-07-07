شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الأفلام المعروضة فى السينمات مع الأسبوع الثانى لتشغيل دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على دور العرض السينمائي زيادة الأفلام المصرية المعروضة فى الأسبوع الثانى بعد إعادة تشغيلها بنسبة استيعاب 25 % من طاقتها بقرار من رئيس الحكومة المصرية المهندس مصطفى مدبولى، وذلك بعد 3 أشهر من الايقاف للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث تم عرض 3 أفلام فى الأسبوع الأول، واضافة 4 آخرين فى الأسبوع الثانى الجارى حالياً.

وأضاف المسئولين عن دور العرض 4 أفلام من التى كانت تعرض قبل قرار الإغلاق وهم "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2" وذلك بعد عام من طرحهم حيث حيث طرح الأول فى يوم 25 يوليو من عام 2019 وحقق أعلى ايرادات فى تاريخ السينما بوصوله إلى 104 مليون جنيه، بينما طرح "ولاد رزق 2" فى عيد الأضحى من العام الماضى وحقق ثانى أعلى ايرادات فى تاريخ السينما بوصوله الى 101 مليون جنيه.



الفيل الازرق 2

"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم واياد نصار وضيوف الشرف خالد الصاوى شيرين رضا وتارا عماد ومروان وينس وتامر هشام وولاء الشريف وأحمد خالد صالح ورمزى لينر ورانيا ملاح واعتمدت أحداثه على الرعب والتشويق أكثر من الجزء الأول.

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.



ولاد رزق 2

كما أضافت عدد من السينمات فيلم "رأس السنة" الذى كان يعرض بدءا من شهر فبراير الماضى ورفع مع قرار إغلاق دور العرض، والفيلم بطولة اياد نصار، أحمد مالك، انجى المقدم، بسمة، شيرين رضا، هدى المفتى، على قاسم، هاجر الشرنوبى، سالى عابد تأليف محمد حفظى وإخراج محمد أحمد صقر.

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راس السنة

وكذلك فيلم "صندوق الدنيا" الذى انطلق فى دور العرض فى شهر فبراير الماضى ورفع مع قرار إغلاق دور العرض، وهو بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات.



صندوق الدنيا

هذا بالاضافة إلى الأفلام التى أعادت دور العرض تشغيليها الأسبوع الماضى وهى "لص بغداد" أمس الأحد بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.



فيلم لص بغداد

فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين والعمل قصة تامرحسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.



فيلم الفلوس

"بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.