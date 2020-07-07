بالصور.. انهيار حمادة هلال في جنازة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

دخل الفنان حمادة هلال، في نوبة من البكاء، أثناء الصلاة على جثمان والدته السيدة رجاء، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وظهر المعزيين وهم يرتدون الكمامات، وحضر الجنازة من الفنانين المطرب الشعبي محمود الليثي، والمطرب أحمد جمال.

Advertisements

ودخل "حمادة" في نوبة من البكاء حزنا على والدته، كما حرص الفنان أحمد جمال على حمل "النعش".

ودفنت والدة الفنان حمادة هلال بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة، وكانت قد نقلت للمستشفى منذ عدة أيام، بعد تدهور حالتها الصحية، إثر إصابتها بمرض السرطان.

وطالب "حمادة" جمهوره منذ عدة أيام، بالدعاء لوالدته التي أصيبت بالمرض منذ 3 سنوات، ونعاها عدد من نجوم الفن أبرزهم محمد فؤاد، ومحمد حماقي، أحمد جمال، مي كساب، سوزان نجم الدين.