محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
أكدت المطربة نيهال نبيل أن حالتها الصحية تحسنت إلى حد كبير، موضحة أنها مازالت تخضع للعلاج بأحد مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.
نيهال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: "أشعر حاليا بالتحسن وكذلك والدتي، ولكن لم نحدد بعد موعد إجراء المسحة الثالثة، وأتمنى بإذن الله بدعوات الأصدقاء ودعمهم أن تكون سلبية، وأشكر جدا كل من سأل أو يقوم بالدعاء لنا".
نيهال كانت قد كشفت فى نهاية مايو الماضي، عن إصابتها بكورونا، وخضعت لاحقا للتحاليل مرتين، وجاءت النتائج إيجابية لها ولوالدتها.
وكانت نيهال قد قامت بإخراج كليب "شامخ" للمطربة أصالة، ولاقى نجاحا كبيرا عقب عرضه.
وطرحت نيهال ألبوما غنائيا من إنتاج شركة مزيكا بعنوان "مفاجأة"، وتولت إخراج 3 من أغانيه، ومنها "كان واحشني"، و"هنبدأ حياة"، و"لو حبيت ترجعلي".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| من داخل مستشفى العزل.. المطربة نيهال نبيل تكشف تطورات حالتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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