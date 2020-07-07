أبرزها "Rush و White House Down " .. تعرف على أفلام سهرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحرص عدد من القنوات على عرض أفلام مميزة عبر شاشتها، وعدد كبير من هذه الأعمال حقق إيرادات ضخمة، وجوائز عالمية.

وهنا نعرض لكم أبرز أفلام السهرة الليلة:

Mbc 2

تعرض قناة mbc 2، في تمام الثامنة مساء فيلم The Transporter Refueled، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول "فرانك" الذي يتورط في سرقة بنك بعد وقوعه في حب فتاة جميلة

وفي تمام العاشرة مساء، تعرض القناة فيلم White House Down، وتدور أحداثه حول ظابط شرطة مكلف بحماية ابنة الرئيس الأمريكي من بعض المسلحين الذين يحاولون اقتحام البيت الأبيض.

وفي تمام الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل تعرض القناة فيلم Triple 9، وتدور الأحداث حول عملية ابتزاز فريق يضم رجال شرطة فاسدين من قبل عصابة روسية لتنفيذ سرقة شبه مستحيلة، لكن سرعان ما تنقلب خطتهم رأساً على عقب عندما يتمكن شرطي غر قاموا باستدراجه إلى كمين بهدف تصفيته، من إفشال مخططهم.

Mbc action

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تعرض القناة في تمام الحادية عشر والنصف مساء، فيلم Rush، وتدور الأحداث حول قصة حقيقية لاثنين من أكبر المتنافسين اللذين عرفتهم حلبات السباق على الإطلاق، الشاب الإنجليزي الوسيم واللعوب هانت، والخصم المثالي والمتألق لاودا

Mbc max

تعرض قناة (إم بي سي ماكس)، في تمام التاسعة مساء فيلم الأكشن Collateral Beauty، للنجم العالمي ويل سميث.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف إعلانات ناجح في نيويورك يتعرض لمأساة شخصية ويعتزل الحياة، يحيك أصدقاؤه خطة لإنقاذه قبل أن يخسر كل شيء.

وفي تمام الحادية عشر مساء، تعرض القناة فيلم Lion وتدور أحداثه حول طفل يضيع في الخامسة من عمره على متن قطار يأخذه آلاف الكيلومترات بعيدا عن وطنه، وبعد خمسة وعشرين عاما، ينطلق باحثا عن عائلته الحقيقية.

Mbc بوليوود

تعرض القناة في تمام التاسعة مساء، الفيلم الهندي "دابانج"، وتدور أحداثه حول شرطي فاسد يواجه تحديات مختلفة من عصابة وسياسيين، وهو بطولة النجم سلمان خان، وعرض لأول مرة في دور العرض عام 2010.