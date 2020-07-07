فيديو| ياسمين غيث تحكي عن تعرضها للتحرش: "البنات بتخاف تتكلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بثت الفنانة ياسمين غيث، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تحكي فيه عن تعرضها للتحرش في مرحلة المراهقة.

وبدأت "ياسمين" حديثها عن قضية التحرش الشهيرة والتي اتهم فيها أحد الأشخاص، والتي انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا، مؤكدة أن "واحدة تم التحرش بيها زي ألف".

وتابعت: "البنات بتخاف تتكلم عشان عندنا عقلية إن ده عار وفضيحة وهنعمل ايه، وفيه أهالي بيتبعوا نظام التخويف مع بناتهم، فالبنات بيخافوا يحكوا".

وأضافت: "أنا اخترت اتكلم عشان دي حاجة تخص بنات، ومعنى كدة إنها تخصني عشان أنا بنت، وعشان مفيش بنت على وجه الأرض ماتعرضتش لنوع من أنواع التحرش".

وحكت "ياسمين" عن تجربة تعرضت لها في المرحلة الثانوية، قائلة: "وأنا صغيرة كان عندي مدرس كنت في تانية ثانوي، كان بيدرسلي كيميا وكان سبب إني أكره المادة، المدرس ده كان من النوع اللي بيتقال عليه بيلمس البنات بطريقة مش مريحة كان بيعمل كدة مع أي بنت".

واستكملت: "ماكنش حد بياخد رد فعل ضده، رغم إنه كان معروف عنه ده، وهو كمان كان ماسك منصب في المدرسة، وطبعا لما كان بيعمل كدة كان فيه بنات بتسكت، بس أنا وغيري ماكناش بنكست".

وتابعت: "حاول يمسكني بطريقة معينة، لكن ماسكتش، ورديت عليه وقتها بس بأدب، وقلت لمامتي على اللي حصل، والحقيقة هي كانت صدمة بالنسبة لي إني هقول لأمي إيه، ومش مستوعبة إن السلوك ده يحصل من مدرس".

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وكشفت أنها تقدمت بشكوى لمدير المدرسة، ولا تعلم إذا كان صدق الأمر وقتها أم لا، ولكن ما تتذكره أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء مع هذا المدرس، كما أن الأخير منحها درجات سيئة في مادة الكيمياء، بينما منح بعض الفتيات اللاتي قبلن بفعله درجات جيدة.

وأضافت: "قرفت من المدرسة ومشيت منها، وبالمناسبة عشان الناس اللي بتبرر المدرس ده كان متجوز واحدة زي القمر، ومفيش مبرر وده أصلا مرض نفسي، وهبل أوي اللي بيقول إن واحد بيغتصب واحدة عشان هي لابسة، ده اسمه جهل وتخلف".

واستكملت: "لو معجب بواحدة مش من حقك تغتصبها أو تتحرش بيها، إنت كدة متخلف، أنا بحكي اللي حصل معايا، وفيه بنات بيحصل معاها حاجات أوحش من كدة، وكمان ليه أبقى ماشية خايفة أو قلقانة أو إن ابني مثلا مايطلعش سوي".

واختتمت ياسمين حديثها قائلة: "أنا حاسة بأي بنت حصلها كدة، وأي حد يتحرش بواحدة أو يغتصب واحدة يستحق الإعدام".

كما حرصت على كتابة أرقام التليفونات لتلقي الشكاوي، والتابع للمجلس القومي للمرأة، لمناهضة التحرش.

وكان عدد من الفنانات قد تحدثن عن تجاربهن مع التحرش، أبرزهن رانيا يوسف، سارة عبدالرحمن، سلمى أبو ضيف، مايان السيد،

وأخريات.