بعد إصابتهما بكورونا.. تطورات حالة الملحن حسن إش إش وابنته الفنانة منى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

.كشف أحمد إش إش، نجل الملحن حسن إش إش ، إن حالة والده بدأت في التحسن، موضحًا أنه اقترب من مرحلة التعافي من فيروس كورونا. وقال أحمد إش إش في تصريح لـ"الخليج 365": "والدي بحمد الله بدأت حالته في التحسن بعد خضوعه للحجر المنزلي، والتزامه بأدوية بروتوكول العلاج".

وعن نفى الملحن حسن إش اش إصابته بكورونا، قال أحمد: "مع تحسن صحته أراد الوالد أن يطمئن الناس على صحته، فطرح عبر صفحته ذلك الفيديو، لكن الحقيقة أن التحاليل والأشعة كانت أكدتا بالفعل إصابته، وإن كانت حالته لم تستدعِ نقله للعلاج بالمستشفى".

وتحدث أحمد إش إش عن حالة شقيقته منى: "الحمد لله بدأت في التماثل للشفاء، بعد إذابة الجلطات التي كانت قد أصابتها، وحاليا اقتربت هي أيضا من التعافي بعد تجاوز المرحلة الصعبة".