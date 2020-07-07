بينهم محمد فؤاد.. نجوم الفن ينعون والدة حمادة هلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والدة الفنان حمادة هلال، التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صراعها مع مرض السرطان.

وكتب الملحن وليد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في والدة أخويا الفنان حمادة هلال، نسألكم الدعاء بالمغفرة لها بإذن الله".

كما نشر الحساب الرسمي لمطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا، عبر إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت والدة حمادة هلال النهاردة، ياريت كلنا ندعيلها بالرحمة".

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بينما كتب الفنان أحمد جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "والدة صديقي وأخويا الفنان حمداة هلال في ذمة الله بعد صراع مع السرطان، ادعولها ربنا يغفرلها ويرحمها ويصبره على فراقها".

كذلك كتب المنتج وليد منصور، عبر حسابه بموقع تويتر: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة النجم حمادة هلال، بعد صراع مع مرض السرطان، خالص التعازي للصديق والأخ حمادة هلال وأسرته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما كتب النجم محمد فؤاد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "خالص التعازي للفنان والأخ العزيز حمادة هلال في وفاة والدته الكريمة، نسأل الله عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته".

وكان حمادة هلال قد نشر صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، منذ عدة أيام، وطالب جمهوره بالدعاء لها.