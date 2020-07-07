أول تعليق من حمادة هلال بعد وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في أول تعليق له بعد ساعات من رحيلها عن عالمنا، نشر الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة والدته.

وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا أمي، الله يرحمك يا قلبي، الله يفرحك فرحة كبيرة النهاردة على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى".

وتابع: "كنتِ راضية طول الوقت وحامدة ربنا، وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا أنا وأخواتي على قد ما كنتِ بتصبري وتتفائلي بالخير، وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي".

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وأضاف: "كنتي طول عمرك طفلة، يارب أمي كانت مؤمنة بيك كامل الإيمان، وبإن محمد عبدك ورسولك، أسألك يا الله أن ترزقها صحبته في الفردوس الأعلى يارب العالمين، أسألكم الدعاء والفاتحة".

رحلت عن عالمنا والدة الفنان حمادة هلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكان حمادة هلال قد نشر صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، منذ عدة أيام، وطالب جمهوره بالدعاء لها.