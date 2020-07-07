تراند اليوم : هل كان بعضها خادشا؟.. فنانة شهيرة ت حذف جميع فيديوهاتها على "تيك توك".

بعد القبض علي سما المصري والكثير من مشاهير برنامج التيك توك من الفتيات المصرية بسبب نشر فيديوهات اعتبرت خادشة للحياء، وفي خطوة مفاجئة لجمهورها أقدمت الفنانة المصرية حلا شيحة على حذف جميع مقاطع الفيديو التي كانت قد بثّتها عبر حسابها في تطبيق "تيك توك"، دون إبداء أسباب واضحة لذلك، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات.





واكتفت حلا شيحة بترك مقطع فيديو واحد لها تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير وتم بثّه منذ شهر رمضان الماضي، وعلقت عليه: "الصمت أحسن كتير من الكلام".

وذكر متابعون أن الحملات الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية على فتيات "تيك توك" قد تكون السبب في ذلك خاصة بعد تشكيل لجنة لرصد كل ما يدور في هذا الموقع من فيديوهات خادشة للحياء ولا تتناسب مع القيم الخاصة بالمجتمع المصري.

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فيما دافع آخرون عن حلا وأكدوا أنهم كانوا يتابعون الفيديوهات التي كانت تنشرها ولم تتضمن أية إيحاءات أو كلمات خارجة، مشيرين إلى أن الفنانة ملتزمة ولا تقول كلامًا غير مألوف أو قد يعرضها للانتقادات أو الهجوم.

وأوضح آخرون أيضًا أنه عند البحث عن فيديوهات حلا شيحة التي كانت قد بثتها عبر "التيك توك" وتم تحميلها عبر موقع "اليوتيوب" في محاولة لاكتشاف ما إذا كان بها محتوى خادش أم لا، تبين أن بعضها يحمل كلمات ربما تخوفت منها حلا شيحة خاصة وأن أي فيديو يتم بثّه على "التيك توك" يحمل بعض الإيحاءات بالكلام.

ومما حملته بعض فيديوهات حلا شيحة قولها في إحدى الفيديوهات: "أريد خبزًا وحنانًا.. بس والله إني خائفة من شيء ما خد دول عالهوا …"، وكلمة: "خابور"، في مقطع آخر.