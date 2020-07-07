المخرج أحمد منصور يستعد لفيلم جديد في صيف 22021

يعكف المخرج العراقي أحمد منصور، في دبي لكتابة نص فيلم سينمائي جديد، ويروي الفيلم قصة حب لشخصين من بلدين مختلفين وعن أحداث درامية كبيرة حول هذه العلاقة والتي لم تتكلل بالنجاح لاسباب عدة.

وقال المخرج احمد منصور، أن القصص

الحقيقية تعتبر من اجمل الأفلام السينمائية في الماضي و الحاضر، و لها تأثير مباشر لدى الجمهور و تعتبر مادة صعبة للمنتج و المخرج من ناحية صياغة السيناريو المناسب و السرد المشوق.

و تابع قائلاً، انه في صدد الانتهاء من كتابة النص في حلول منتصف العام القادم ليتم البدأ في تصوير اول المشاهد ما بين دبي و دولة أوروبية سوف يتم اختيارها لاحقأ تبعاً لسياق السيناريو.

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وتم الاتفاق مبدأيا على أن يكون اسم الفيلم "أحببته ولكن"، ويلعب دور البطولة في الفيلم فنان مشهور.