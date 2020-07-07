شاهد.. انهيار حمادة هلال لحظة تشييع جثمان والدته لـمثواها الأخير

سيطرت حالة من الحزن الشديد على الفنان حمادة هلال، حيث دخل في نوبة من البكاء الشديد، أثناء تشييع جثمان والدته اليوم لمثواها الأخير، بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة.
قماح وأحمد جمال.
وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في جنازة والدة "هلال"، وعلى رأسهم الفنان محمود الليثي، محمد
جدير بالذكر، أن والدة الفنان حمادة هلال توفت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، بعد صراعها مع مرض السرطان، حيث دخلت المستشفى فى الأيام الماضية وتدهورت حالتها الصحية حتى لفظت
يذكر أن الفنان حمادة هلال، كان طلب جمهوره الدعاء لوالدته فى الأيام الماضية، حيث نشر حسابه على "إنستجرام"، صورة منذ فترة له مع والدته خلال أداء مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة بالمملكة السعودية، صحبها بتعليق: "أسألكم الدعاء.. يا رب اشفى أمى.. يا رب اشفى أمى.. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".
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