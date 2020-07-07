شاهد.. انهيار حمادة هلال لحظة تشييع جثمان والدته لـمثواها الأخير

سيطرت حالة من الحزن الشديد على الفنان حمادة هلال، حيث دخل في نوبة من البكاء الشديد، أثناء تشييع جثمان والدته اليوم لمثواها الأخير، بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة.



وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في جنازة والدة "هلال"، وعلى رأسهم الفنان محمود الليثي، محمد

قماح وأحمد جمال.

جدير بالذكر، أن والدة الفنان حمادة هلال توفت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، بعد صراعها مع مرض السرطان، حيث دخلت المستشفى فى الأيام الماضية وتدهورت حالتها الصحية حتى لفظت

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أنفاسها الأخيرة.

يذكر أن الفنان حمادة هلال، كان طلب جمهوره الدعاء لوالدته فى الأيام الماضية، حيث نشر حسابه على "إنستجرام"، صورة منذ فترة له مع والدته خلال أداء مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة بالمملكة السعودية، صحبها بتعليق: "أسألكم الدعاء.. ‏يا رب اشفى أمى.. يا رب ‏اشفى أمى.. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".



