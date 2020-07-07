خلال 3 أيام.. بياعة تامر عاشور تقترب من 2 مليون مشاهدة

تخطت أغنية "بياعة" للمطرب تامر عاشور، حاجز المليون و722 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية للمستشار تركي آل الشيخ، على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، بعد طرحها، مساء الجمعة، 3 يوليو 2020.



أغنية "بياعة"، كلمات: المستشار تركي آل الشيخ، ألحان وغناء:

تامر عاشور، تقولبكل عيوبك أنا قابلك... ده طبعي ومش هيتغيرنصيبي واعمل ايه بحبك... انا مابقتش متخيرو رغم ان انتي بياعة...وبتحبي تعاندينيزعلنا لو يطول ساعة... بلاقيكي وحشتينيورغم ان انتي بياعة... و بتحبي تعاندينيزعلنا لو يطول ساعة... بلاقيكي وحشتيني

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كما انتهى الفنان تامر عاشور من تسجيل عدد من أغنيات ألبومه الجديد، ومن المفترض أن يقوم بطرحه خلال الفترة المقبلة وقد تعاون من خلال الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين، وأبرزهم أحمد إبراهيم، أحمد مالكي، هشام صادق، محمدي، تامر على، محمد النادي وسامح جلال وسامر أبو طالب.