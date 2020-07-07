خلال 3 أيام.. بياعة تامر عاشور تقترب من 2 مليون مشاهدة

تخطت أغنية "بياعة" للمطرب تامر عاشور، حاجز المليون و722 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية للمستشار تركي آل الشيخ، على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، بعد طرحها، مساء الجمعة، 3 يوليو 2020.
تامر عاشور، تقول كلمات الأغنية:
أغنية "بياعة"، كلمات: المستشار تركي آل الشيخ، ألحان وغناء:
بكل عيوبك أنا قابلك... ده طبعي ومش هيتغير
نصيبي واعمل ايه بحبك... انا مابقتش متخير
و رغم ان انتي بياعة...وبتحبي تعانديني
زعلنا لو يطول ساعة... بلاقيكي وحشتيني
ورغم ان انتي بياعة... و بتحبي تعانديني
زعلنا لو يطول ساعة... بلاقيكي وحشتيني
كما انتهى الفنان تامر عاشور من تسجيل عدد من أغنيات ألبومه الجديد، ومن المفترض أن يقوم بطرحه خلال الفترة المقبلة وقد تعاون من خلال الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين، وأبرزهم أحمد إبراهيم، أحمد مالكي، هشام صادق، محمدي، تامر على، محمد النادي وسامح جلال وسامر أبو طالب.
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