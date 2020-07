فيلم dil bichara ..اللقاء السينمائي الأخير بين سوشانت راجبوت وجمهوره

فقدت السينما الهندية عضو مهم في نجاحها بعد وفاة الممثل سوشانت سينغ راجبوت ، بعد أن وجد منتحراً شنقاً داخل شقته الخاصة، ليضرب الخبر عاصفة قوية في استقرار عالم بوليوود السينمائي، وصدمة كبرى لمحبيه ومتابعيه.

قبل أن يرحل سوشانت عن عالمنا كان قد انتهى من أحدث أفلامه "Dil Bechara"، والذي تاجل عرضه بسبب وباء كورونا

المستجد، الذي تسبب في غلق جميع صالات العرض الهندية، حيث تم طرح البرومو الدعائي الرسمي للفيلم عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

سجل البرومو في يوم واحد أكثر من 31 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى حصوله على أكثر من 6 مليون علامة "إعجاب"، ومن المقرر أن

يعرض في صالات السينما الهندية يوم الجمعة الموافق 24 يوليو، ويشاركه البطولة الممثلة Sanjana Sanghi.

يعتبر الفيلم هو النسخة الهندية من الفيلم الاجنبي الشهير The Fault In Our Stars"، وهو آخر الأفلام التي صورها "سوشانت" ولم يحالفه الحظ لمشاهدته مع محبيه ومعرفة رود فعلهم حوله.

Advertisements

رحل سوشانت صباح يوم 14 يونيو الماضي، بعد أن وجدته السلطات الهندية مشنوقاً داخل منزله، وتوصلت التحقيقات لأسباب الوفاة بالإنتحار الواضح، بعد وفاة مديرة أعماله بنفس الطريقة.