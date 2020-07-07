الخميس.. سعد العود يقدم حفلًا غنائيًا بعنوان"حمدلله على السلامة"

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا جديدًا بعد فترات الحظر والعزل بعنوان "حمدلله على السلامة" لعازف العود والمطرب سعد العود، يوم الخميس 16 من يوليو الساعة الثامنة والنصف مساءً على مسرحالنهر.
سعد العود فنان مصري مستقل، كان شغفه بالموسيقى، خصوصًا آلة العود له الأثر الأكبر في تحويل مساره للفن، على مدار فترة تجاوزتالسنوات العشر، أبدع سعد العود في الغناء المصحوب بالعزف على آلة العود مما أدى لاقتران اسمه بها.
مقدمًا مختلف ألوان العزف والغناء الشرقي بمختلف اللهجات، وإحياء كلاسيكيات الموسيقى العربية وتقديمها بتوزيعات حديثة محافظًا على هويتها الشرقية، كما يقدم مزجًا للموسيقى المعاصرة.
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