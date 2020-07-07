الجمعة.. حفلات لعلي الهلباوي على مسرح النهر بساقية الصاوي

يحيى المطرب والمبتهل علي الهلباوي حفلين متتليين على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوي بمناسبة إعادة فتح المنشآت الثقافية واستقبال الحفلات فى الساعة السادسة والثامنة والنصف مساءً يوم الجمعة 17 من يوليو.
ولد على الهلباوى قاهرة ونشأ وتعلم الإنشاد الديني، حيث أن والده الشيخ محمد الهلباوى القارئ والمبتهل فى الإذاعة والتليفزيون المصرى، كان ينشد على الهلباوى فى الإذاعة المدرسية حتى وصل صيتهإلى الإدارة التعليمية.
وأصبح يشارك فى كل حفلات الإدارة التعليمية ووزارة الشباب والرياضة وحصل على المركز الأول فى الإنشاد الدينى سنة 1997 وعندما أنهى الدراسة سافر مع والده كمدير لفرقته ومنشد إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية وشارك فى مهرجانات عديدة.
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