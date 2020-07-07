من منا لم يهب الموت، فهو الحق في حياتنا الباطلة، يعتقد البعض أن حياة الفنانين مليئة بالسعادة، والعكس صحيح، توفت منذ الساعات الماضية الفنانة رجاء الجداوي، هانم السينما المصرية، ولحقت بها والدة الفنان والمطرب الخلوق حمادة هلال، وتتوالي الأحداث ويرتفع الزعر بين عدد من الفنانين وأصحاب الشهرة والنفوذ، ويردد البعض كلمات الحزن والأسى "يارب ارحم من ذهب إليك واغفر لنا ذنوبنا".
كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا تشكك في مرض والدة الفنان "حمادة هلال"، مؤكدين إصابتها بفيروس كورونا (Covid19) على رغم نشر "حمادة" بوست عبر السوشيال ميديا يؤكد تدهور حالتها الصحية بسبب مرض السرطان، وأن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، طالباً من جمهوره ومتابعيه الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
جدير بالذكر، أن والدة الفنان حمادةهلال توفت منذ قليل بعد صراعها مع مرض السرطان، حيث دخلت المستشفى فى الأيام الماضية وتدهورت حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
كان حمادة هلال طالب جمهوره بالدعاء لوالدته فى الأيام الماضية، حيث نشر حسابه على "إنستجرام"، صورة منذ فترة له مع والدته خلال أداء مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة بالمملكة السعودية، صحبها بتعليق: "اسألكم الدعاء.. يا رب اشفى أمى.. يا رب اشفى أمى.. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال: أمي توفت بسرطان.. والجمهور: بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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