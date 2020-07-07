حمادة هلال: أمي توفت بسرطان.. والجمهور: بكورونا

من منا لم يهب الموت، فهو الحق في حياتنا الباطلة، يعتقد البعض أن حياة الفنانين مليئة بالسعادة، والعكس صحيح، توفت منذ الساعات الماضية الفنانة رجاء الجداوي، هانم السينما المصرية، ولحقت بها والدة الفنان والمطرب الخلوق حمادة هلال، وتتوالي الأحداث ويرتفع الزعر بين عدد من الفنانين وأصحاب الشهرة والنفوذ، ويردد البعض كلمات الحزن والأسى "يارب ارحم من ذهب إليك واغفر لنا ذنوبنا".



كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا تشكك في مرض والدة الفنان "حمادة هلال"، مؤكدين إصابتها بفيروس كورونا (Covid19) على رغم نشر "حمادة" بوست عبر السوشيال ميديا يؤكد تدهور حالتها الصحية بسبب مرض السرطان، وأن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، طالباً من جمهوره ومتابعيه الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

جدير بالذكر، أن والدة الفنان حمادة

هلال توفت منذ قليل بعد صراعها مع مرض السرطان، حيث دخلت المستشفى فى الأيام الماضية وتدهورت حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.



كان حمادة هلال طالب جمهوره بالدعاء لوالدته فى الأيام الماضية، حيث نشر حسابه على "إنستجرام"، صورة منذ فترة له مع والدته خلال أداء مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة بالمملكة السعودية، صحبها بتعليق: "اسألكم الدعاء.. ‏يا رب اشفى أمى.. يا رب ‏اشفى أمى.. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

