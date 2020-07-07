قدم الشاعر تامر حسين واجب العزاء للفنان حمادة هلال، لوفاة والدته بعد صراعها مع المرض، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
نعى تامر والدة هلال قائلاً: "خالص التعازى لأخويا وصديقى الفنان حمادة هلال فى وفاةوالدته، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة بإذن الله".
من المقرر أن يتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة بالعين السخنة، وكان هلال أعلن منذ ساعات عنوفاة والدته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن حسين شارك كتابياً في أعمال غنائية عدة في الموسم الدرامي لرمضان من خلال تترات غنائية عدة، "سكر زيادة"، بصوت الفنانة نانسي عجرم، وأغنية "اتحاربت"، بصوت نوال الزغبي، لمسلسل "سلطانة المعز" و"فرصة تانية"، بصوت الفنان رامي صبري.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسين ينعى والدة حمادة هلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.