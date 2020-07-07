تامر حسين ينعى والدة حمادة هلال

قدم الشاعر تامر حسين واجب العزاء للفنان حمادة هلال، لوفاة والدته بعد صراعها مع المرض، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نعى تامر والدة هلال قائلاً: "خالص التعازى لأخويا وصديقى الفنان حمادة هلال فى وفاة

والدته، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة بإذن الله".

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من المقرر أن يتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة بالعين السخنة، وكان هلال أعلن منذ ساعات عن

وفاة والدته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن حسين شارك كتابياً في أعمال غنائية عدة في الموسم الدرامي لرمضان من خلال تترات غنائية عدة، "سكر زيادة"، بصوت الفنانة نانسي عجرم، وأغنية "اتحاربت"، بصوت نوال الزغبي، لمسلسل "سلطانة المعز" و"فرصة تانية"، بصوت الفنان رامي صبري.