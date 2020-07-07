تراند اليوم : حكاية مدرس الكيمياء والفنانة ياسمين غيث .. تحرش بها وهى 15 سنة

روت الفنانة المصرية الشابة ياسمين غيث قصة تعرضها للتحرش من مدرس عندما كانت بالصف الثاني الثانوي.

وأوضحت في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في موقع ”سناب شات“، أنه لا توجد فتاة لم تتعرض للتحرش في حياتها، وذلك في إطار تعليقها على قضية الشاب المصري أحمد بسام زكي المتهم بالعديد من قضايا التحرش وهتك العرض والاغتصاب، مؤخرا.

وأضافت ياسمين غيث أن المدرس الذي تحرش بها كان يقوم بتدريس مادة ”الكيمياء“ لها ولزميلاتها، ما دفعها لكره المادة ومغادرة المدرسة، منوهة إلى أنه كان يفعل ذلك مع أية فتاة، ولم تكن أية منهن تتخذ ردّ فعل بسبب منصبه الذي كان يتواجد به في المدرسة، إضافة لتدريسه المادة.

وقالت ياسمين إنها عند التعرض للتحرش بلمسها بشكل واضح لم تصمت، متابعة: ”مسكتلوش وهزأته وقدمت فيه شكوى، بعد ما اشتكيت لماما قدمت الشكوى ضده أمام مدير المدرسة“.

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وأردفت ياسمين أن مدير المدرسة لم يتخذ أي إجراء ضد المدرس، ما دفعه لتعمد رسوبها في المادة وكانت الفتاة التي تصمت على التحرش تنال درجات أعلى، مبينة أن هذا الأمر دفعها لكرهها المدرسة ومغادرتها نهائيًا.

وانتقدت ياسمين غيث من يقوم بتبرير التحرش بسبب ما ترتديه الفتيات من ملابس، مؤكدة أن هذا ”تخلف“، كون من يقوم بالتحرش يعد مريضًا نفسيًا.

وطالبت ياسمين غيث الفتيات بعدم الصمت على المتحرشين، وضرورة تقديم بلاغات للشرطة ضدهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعليقًا على قضية المتحرش أحمد بسام زكي، قالت إنها قضية شخص اغتصب فتيات أيضًا ولم يتحرش فقط، متابعة: ”دي بنتكلم عنها علشان عرفناها وكل السوشال ميديا بتتكلم عنها، لكن بتحصل لناس كتير جدًا كل يوم وللأسف مبنسمعش عنهم، فيه منهم اللي بيموت أو ينتحر“.