تراند اليوم : وصول جثمان والدة حماده هلال لمثواها الأخير

وصل منذ قليل جثمان والدة الفنان حمادة هلال، إلى مقابر الأسرة بطريق العين السخنة، مقابر الرقابة الإدارية.

وحرص عدد من الفنانين، على تواجدهم في المستشفى بجوار الفنان حمادة هلال، وعلى رأسهم الفنان محمود الليثي والفنان محمد قماح.

وأعلن الفنان حمادة هلال عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى.

كان حمادة هلال أعلن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام منذ أسابيع، عن تعرض والدته لوعكة صحية، إذ نشر صورة له معها وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء له.