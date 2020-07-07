تراند اليوم : عاجل – الفنان أيمن عزب يعلن إصابة والده بكورونا ويطلب الدعاء له

أعلن الفنان أيمن عزب، عن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا الجمهور بالدعاء بالشفاء العاجل له.

نشر “عزب” عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” تدوينة أعلن من خلالها نبأ إصابة والده، حيث كتب: “لم أتصور يوما أن أكتب مثل الآخرين وأطلب الدعاء منذ أيام دخل أبي المستشفى لأمراض شيخوخة ثم كورونا”.

تابع: “ادعوا له بالشفاء، العزلة صعبه عليه وعلينا، ولكن عزائي إن الله موجود عند المريض، دعواتكم”.يشار إلى أن أيمن عزب، شارك في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “البرنس”.

مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.