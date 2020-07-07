تراند اليوم : حمادة هلال يُفجع بوفاة والدته بعد صراع مع مرض السرطان

فجع الفنان المصري ​حمادة هلال بوفاة والدته صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان، ومن المقرر أن يتم صلاة الجنازة عليها في تمام الساعة 12 ونصف على ان يتم دفن الراحلة في مقابر العائلة على طريق العين السخنة.

وكانت دخلت والدته المستشفى خلال الأيام الماضية وتدهورت حالتها الصحية ودخلت في غيبوبة لمدة أسبوع حتى وافتها المنية، فيما طلب هو من الجمهور ومحبيه الدعاء لها بالشفاء العاجل، إذ نشر صورته من والدته تعود لرحلة عمرة قاما بها، وكتب: “اسألكم الدعاء ‏يارب اشفي امي يارب اشفي أمي ‏اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم”.