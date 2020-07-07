تراند اليوم : الموت يفجع الفنان حمادة هلال

توفيت منذ ساعات والدة الفنان حماده هلال بعد صراع مع المرض وتدهور حالتها الفترة الماضية.

وقال مصدر مقرب من حماده هلال أنه سيتم صلاة الجنازة عليها في تمام الساعة 12 ونصف على ان يتم دفن الراحلة في مقابر العائلة على طريق العين السخنة.

أعلن الفنان حمادة هلال من خلال حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن تعرض والدته لوعكة صحية، إذ نشر صورة له معها وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها.

ولم يكشف حمادة هلال عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها والدته، مكتفيًا بالدعاء لها، وتفاعل متابعوه مع منشوره بالإعجابات والدعاء بالشفاء العاجل والتام.