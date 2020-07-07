نزار فرنسيس يعترض على تجاهل اسم ملحم بركات في بعلبك

Jul 07, 2020
سجّل الشاعر نزار فرنسيس اعتراضه على تجاهل اسم الموسيقار الراحل ملحم بركات في الحفلة التي قدمتها لجنة “مهرجانات بعلبك الدولية” تحت عنوان “صوت الصمود”، ليلة الأحد الفائت، الواقع في الخامس من تموز الجاري.
ومن المعروف في الوسط الفني عن الصداقة القوية التي كانت تجمع ملحم بركات ونزار فرنسيس الذي كان بمثابة توأم روحه للموسيقار.
وعن استبعاد اسم ملحم بركات عن حفلة بعلبك قال نزار فرنسيس بأبيات شعرية: بَعْدَك غصْبن عن التاريخ حاضر../ صعبة عن التاريخ إنّو يْحَيّدوك../ إنتَ الملك.. مَنَّك شخص عابر../ بْعلبك بْتِكْبَر بس يِنْذكْرو المْلوك../ “بَيّ المجد” إسمَك.. ع المنابر../ وْعمرك ما انْذَكَرْتْ بْإسم تاجر../ لا تنطر التجّار.. حتى يذكْروك../
أيضاً لاقاه الناقد الفني د. جمال فياض الذي غرّد عبر حسابه الخاص على موقع تويتر قائلاً: “تجاهل ملحم بركات أمس، من بين الأسماء التي وقفت على دراج بعلبك .. هفوة؟ أم عمداً؟ في الحالتين عيب “.
وتفاعل عدد كبير من محبي الموسيقار ملحم بركات عبر مواقع التواصل، حيث عبّروا عن استغرابهم من تجاهل اسم ملحم بركات في هذه الحفلة الضخمة خاصة ان ملحم بركات كان له بصمة خاصة على الساحة اللبنانية من خلأل مئات الاعمال الفنية المبهرة والخالدة.
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