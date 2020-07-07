تميم يونس يؤكد سأقاضي من يتهمني بالتحرش والتعويضات هدية لـ"القومي للمرأة"

أصدر الفنان تميم يونس بيانا إعلاميا يرد فيه على كل متهميه بالتحرش الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كتب تميم يونس عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "توجهت صباح اليوم إلى شرطة الإنترنت وقدمت بلاغًا ضد كل من كتب على مواقع التواصل الاجتماعي متهمًا إياي بالتحرش بفتيات ، وهي كتابات سببت لي ولأسرتي وأولادي ولمن يتابعني من المعجبين بما أقدمه لهم ، إزعاجًا شديدًا".

وتابع: وغرضي من البلاغ أن أوجه رسالة أن الفنانين لا يجب أن يكونوا صيدًا سهلًا لمن يصطاد في الماء العكر من إدعياء الشهرة ، وأن أتبرع بكل ما سأحصل عليه من تعويضات طالبت بها ،وهي عشرة ملايين جنيه ، إلى المجلس القومي للمرأة تقديرًا مني لدوره المهم الملموس في مواجهة قضية التحرش بالفتيات.

وأضاف: وتتبع الشرطة، حاليًا ، أصحاب هذه الكتابات لإحالتهم إلى النيابة العامة ثم المحاكمة الجنائية ، وكلفت المحامي الأستاذ الدكتور حسام لطفي بأن يتابع مكتبه هذا الملف الذي أكد لي أن هذه الكتابات تشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة حيث تشكل سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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واختتم بيانه كاتبا: "ونصيحتي لكل من يتابعني أن التواصل الاجتماعي لا يكون بالإساءة والتجريح ، وإلصاق التهم بالمشاهير للنيل منهم لإبتزازهم أو فض الجمهور من حولهم، وأعد جمهوري بأن أظل عند حسن الظن بي دائمًا، ولنتكاتف معًا لمواجهة التحرش بكل صوره، لأنه سلوك شاذ من نفوس مريضة تحتاج علاج وجزاء".

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