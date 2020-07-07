حسين فهمي يشيد بإقامة الألعاب العالمية الشتوية في قازان الروسية

أشاد الفنان الكبير حسين فهمي، سفير الأوليمبياد الخاص الدولي، بالإعلان عن فوز قازان الروسية بتنظيم الألعاب العالمية الشتوية 2020، والذي جاء عقب اعتذار السويد عن عدم تنظيم تلك الألعاب، التي كان من المقرر إقامتها عام 2021، وتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

وقال «فهمي» إن هذا الحدث الرياضى الكبير، يجمع إلى جانب المنافسات الرياضية القوية بُعدًا إنسانيًا شديدًا.

ووجه «فهمي» الشكر للمهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي، الذي دعاه عام 2007 ليكون أول سفير إقليمي للأوليمبياد الخاص، وعلى امتداد 10 سنوات، شارك بالحضور في العديد من الأحداث الإقليمية والعالمية، إلى أن جاءت الألعاب العالمية الشتوية الماضية التي أقيمت عام 2017، فتم اختياره ليكون سفيرًا عالميًا.

وأضاف «فهمي» أن دخوله إلى هذا العالم الملائكي جعله يشعر بسعادة غامرة، لأنه بالفعل يتعامل مع نوع مختلف من البشر، كل النقاء والصفاء الإنساني الذي نفتقده في البشر العاديين، إلى جانب الحب الخالص، وفي أجمل صوره، ومن أجل ذلك يكون شديد الحرص على الذهاب لجميع لاعبي المنطقة من الـ23 دولة التي تتكون منها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويحرص على دعمهم وتشجيعهم، وأنه يكون منبهرًا بتلك الطاقات الكامنة التي يتميز بها هؤلاء اللاعبون وفي مختلف الرياضات.

وقال الفنان الكبير حسين فهمي إنه لم يسافر مطلقًا إلى روسيا أو قازان، قائلًا إنها فرصة أخرى للتعرف على أماكن جديدة في العالم.

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