أمير طعيمة يعلق على الجدل الذي أثير مؤخرا حول قضايا التحرش الجنسي

علّق الشاعر الغنائي أمير طعيمة على الجدل الذي أثير مؤخرا حول قضايا التحرش الجنسي بالمرأة.

كتب أمير عبر حسابه على Twitter: "التحرش ممكن يكون له ألف سبب نفسي وسلوكي وأخلاقي قبل ما توصل لملابس الضحية اللي لا يجوز تكون مبرر ولا سبب، ولما نتكلم عّن حادثة تحرش يبقي كلنا ندوس بجزمتنا علي المتحرش الأول وبعدين نبقي نعمل التحليلات دي بعدين.. محاولة إحداث توازن وهمي بين الجاني والمجني عليه جريمة".

على صعيد آخر، شارك أمير طعيمة في الموسم الرمضاني 2020 من خلال العديد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسلات "لما كنا ‏صغيرين" و"جمع سالم"، و"ونحب تاني ليه"، و"حب عمري" وكذلك إعلان بنك مصر، وأغنية برنامج "سهرانين معاكم بالبيت‎

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