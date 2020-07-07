مايان السيد تكشف عن تعرضها للتحرش داخل الوسط الفني

قررت الممثلة الشابة مايان السيد فتح قلبها ومشاركة جمهورها بوقائع تحرش تعرضت لها قبل سنوات، و نشرت مايان فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه متأثرة وقالت: "بقالي 3 أيام من وقت ما عرفت بموضوع الشاب المتحرش، كنت حاسة بالصدمة من أن في شخص يعمل كل ذلك، غضبت و افتكرت أمور حدثت معايا أنا شخصيا".

حكت أن هناك صديق لها حاول التحرش بها قبل 5 أو 6 سنوات، لكنها استطاعت منعه وقطعت علاقتها به، لكنها لم تواجهه لأنها وقتها لم تكن تستطيع تصديق أن هذا تحرش، لكن عندما كبرت فهمت الأمر.

وحكت أيضا أنها تعرضت لمحاولة تحرش قبل 4 سنوات من ممثل - لم تذكر اسمه -، كانت أخذت معه ورشة تمثيل، ووقتها أيضا لم تستوعب أنه تحرش، انزعجت من تصرفاته لكن لم تواجهه، لأنها لم تعرف ماذا تقول له، وصمتت.

اضافت أنها الآن فهمت أنه لا يمكن السكوت عن أي تحرش سواء لفظي أو ابتزاز مثلما حدث معها بسبب سرقة حسابها على Facebook وحاول أحد الأشخاص أخذ أموال منها بتهديدها أنه سيركب صورها على صور فاضحة، ولم تهتم أو تقدم بلاغا.

أكدت أنها لن تسكت أمام أي شيء، تتعرض لأنه الآن صوتها مسموع بسبب الفتيات اللاتي يعلن عما حدث لهن، مشيرة إلى أنها حتى لو سمعت كلمة في الشارع من أي شخص ستقدم بلاغا فيه.

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وشددت مايان على أنها لا تسعى للشهرة من خلال هذا الفيديو، لكن لأنها غضبت مما حدث ولأن لها متاعبين وعليها مشاركتهم.

واختتمت كلامها باكية أنها تريد أن تسير في الشارع وهي تشعر بأمان وأن تعمل مع رجال وهي تشعر بأمان لكنها الآن خائفة ولا تشعر بأي أمان.



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