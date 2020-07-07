القاهرة - لايف ستايل
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التغريدات الشهير "تويتر".
وظهرت رضوى الشربينى، بإطلالة جديدة لها لفتت انتباه متابعيها ووضعت مكياجا يبرز ملامحها.
وعلقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة: "صباح الامل".
وجاءت تعليقات متابعيها كالتالي:
- قمر يا رضوي
- شكلك يجنن
- بحب لبسك شيك اوي
وقدمت رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.
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كانت هذه تفاصيل خبر أحدث إطلالة لـ رضروى الشربيني عبر"انستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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