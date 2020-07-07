محمد فؤاد ينعى والدة حمادة هلال بكلمات مؤثرة

نعى الفنان محمد فؤاد والدة الفنان حماده هلال التى توفيت اليوم بعد صراع مع المرض وتدهور حالتها الفترة الماضية.

وكتب محمد فؤاد "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونخالص التعازي للفنان و الاخ العزيز / حماده هلال..في وفاة والدتة الكريمة.. نسأل الله عز وجل أن يتغمدها برحمته..و ان يسكنها فسيح جناته..".

أعلن الفنان حمادة هلال عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى.

وينتظر حمادة هلال حاليًا الانتهاء من عملية تغسيل الجثمان داخل المركز الطبي العالمى على أن يتم تشييع الجثمان في تمام الساعة الواحدة ظهرًا ليتم دفنها في مقابر الأسرة بطريق العين السخنة، مقابر الرقابة الإدارية.

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كان حمادة هلال أعلن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام منذ أسابيع، عن تعرض والدته لوعكة صحية، إذ نشر صورة له معها وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها

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