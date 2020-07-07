توقف تصوير «النمس والإنس» وأنباء عن تغيره لـ«بيت الرعب»

صور المخرج الكبير شريف عرفة، أسبوع واحد فقط من فيلمه الجديد "النمس والإنس"، وذلك باستوديوهات شريف عرفة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وعلمنا أن العمل توقف تصويره بعدما صور منه أسبوع واحد فقط، لأسباب خاصة بتغير شكل الديكورات الخاصة بلوكيشانات التصوير، ويفاضل مخرجه شريف عرفة بين اسم "النمس والإنس" و"بيت الرعب"، ليكون الاسم الاخير للعمل، وجاري تحديد ذلك خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول شخصية العفريت عمرو عبد الجليل الذي يطارد بطل العمل محمد هنيدي طوال الوقت، وهو ما يسبب له حالة من الهلع الكوميدي والمعتمدة على المواقف بينهما.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة.

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