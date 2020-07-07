أحمد جمال ينعى والدة حمادة هلال بكلمات مؤثرة

نعى الفنان أحمد جمال والدة صديقه الفنان حمادة هلال التي وافتها المنية منذ ساعات بعد صراع مع المرض.

وغرد أحمد جمال عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "والدة صديقي وأخويا الفنان حمادة هلال في ذمة الله بعد صراع مع السرطان ادعولها ربنا يغفرلها ويرحمها ويصبره على فراقها".

وقال مصدر مقرب من حمادة هلال إنه سيتم صلاة الجنازة عليها في تمام الساعة 12 ونصف على أن يتم دفن الراحلة في مقابر العائلة على طريق العين السخنة.

وأعلن حمادة هلال من خلال حسابه الرسمي على تطبيق الصور "إنستجرام" منذ أسابيع، عن تعرض والدته لوعكة صحية، إذ نشر صورة له معها وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها.

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