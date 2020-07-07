عائشة بن أحمد تتألق فى أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

منورة - قمر والله - وحشتينى

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد مشاركتها فى فيلم "الفلوس" مع تامر حسني، وخالد الصاوي، وعلي ربيع وزينة، من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي.

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والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن حول أزمة الثقة بين الناس، والتي تتسبب في كثير من المواقف.

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