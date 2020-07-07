عيضة المنهالي يطرح أحدث أغنياته "إنت الجميل اللي ولا مثلك جميل"

أبوظبي - لايف ستايل بكلمات غزلية عاطفية تعاون بها مع الشاعر الإماراتي سعيد بن مصلح، أطلع "صوت الإمارات" من الفنان عيضة المنهالي على أحدث أغنياته المنفردة من ألحانه وغنائه بعنوان "إنت الجميل" مقدماً بها وبأسلوبه الغنائي المتفرد كلمات حملت وصفاً للعشق وجمالياته، قائلاً في مقدمتها: إنت الجميل اللي ولا مثلك جميل اللي على شعري اخطه وأرسمه أرسم شعر راسك مع الطرف الكحيل وارسم سنا خدك و وردة مبسمه Advertisements وقد حملت الأغنية توزيع موسيقي للموزع عبد العزيز العبري، ومكس وتسجيل للمهندس ماجد صالح، وقام ببثها وعرضها حصرياً عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في موقع "اليوتيوب" الى جانب توزيعها على جميع الإذاعات المحلية في الإمارات والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية المتنوعة. قد يهمك ايضا: أغنية جيتني مكسور لـ أصالة تكسر حاجز الـ11 مليون مشاهدة

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