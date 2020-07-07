إلهام شاهين تؤكّد أن رجاء الجداوي قدوة لنساء مصر والوطن العربي

قالت الفنانة إلهام شاهين إن الفنانة رجاء الجداوي كانت نعمَ الصديقة والأخت والأم، ومجاملة لكل الوسط الفني وكل الناس، ومحبوبة من الكبير والصغير.وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، قالت إلهام شاهين إنها تعزي مصر والوطن العربي كله في وفاة رجاء الجداوي، وتعزي كل محبيها والوسط الفني، في فقد فنانة جميلة أحبها الجميع، وأصبحت فردا أساسيا في بيوتهم ومناسباتهم.

وأضافت إلهام شاهين أن رجاء الجداوي كانت دؤوبة جدا في عملها، ومن الفنانات النادرات اللاتي عملن في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة وتقديم البرامج، ودائما بنفس الكفاءة، وهي صاحبة تاريخ فني مشرف، وشخصية قدوة للمرأة المصرية ونساء الوطن العربي

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